Domenico Tedesco'da Jhon Duran'a büyük jest! Beşiktaş-Fenerbahçe maçında golü attı, ödülü yaptı...

Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe akşamı deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamladı. Beşiktaş maçında 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise günü dinlenerek geçirdi. Futbol takımımız, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Jhon Duran'a özel izin

Öte yandan Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, deplasmanda 3-2 kazanılan Beşiktaş maçında son golü atan Jhon Duran'a jest yaptı.

Alman asıllı İtalyan teknik direktör, Kolombiyalı golcüye bugün özel izin verdi. Jhon Duran, yarın takımla birlikte çalışmalara devam edecek.