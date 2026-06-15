Doku yüzünden... Belçika'nın planlarını altüst edebilecek bir sorun

Manchester City'nin kanat oyuncusu Jérémy Doku, bugün Pazartesi akşamı Mısır ile karşılaşarak Dünya Kupası macerasına başlayacak olan Belçika milli takımının kilit isimlerinden biri.

Düko, Dünya Kupası devam ederken ilk kez baba olacak ve çocuğunun doğumunda yanında olmak istiyor, bu da Belçika milli takımı için potansiyel bir ikilem yaratabilir.

Doko, Reuters'ın yayınladığı basın açıklamasında, eşinin Temmuz ayının ikinci haftasında doğum yapmasının beklendiğini ve bu tarihte turnuvanın çeyrek final aşamasına gelmiş olacağını söyledi.

"Ne zaman olacağına bağlı, ama bu benim ilk çocuğum ve bu yüzden kesinlikle orada olmak istiyorum" diye ekledi.

"Bana ne istediğimi sorarsanız, cevabım açık: Kimse ilk çocuğunun doğumunu kaçırmak istemez. Ancak futbolun başka birçok faktörü de olduğunu biliyorum" diye devam etti.

"Belçika Futbol Federasyonu'nun oyuncularını desteklediğini ve durumlarını anladığını biliyorum. Ne yapabileceğimizi göreceğiz" diye tamamladı.

Belçika basını, Doku'nun çocuğunun doğumuna katılmak üzere İngiltere'ye gitmesine izin vermek için hazırlıkların şimdiden başladığını bildirdi.