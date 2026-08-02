Alman oyuncu Karim Adeyemi, Barcelona formasıyla ilk kez Birmingham karşısında sahaya çıktı; ilk çıkışlarını ve dikey paslarını sergiledi, ancak ilk 45 dakikasında her şeyden çok kısa parıltılar ortaya koydu.

İspanyol "As" gazetesine göre, oyuncunun antrenman eksikliği göze çarptı; yorgunluk da belki karar verme yetisini etkiledi. Nitekim bazı geçişlerde yanlış pası tercih etti, mücadele sabır gerektirirken oyunu hızlandırdı ya da bitiricilikte zorlandı.

Adeyemi'nin daha fazla zamana ihtiyacı var, ancak Hansi Flick ona görevlerini şimdiden belirledi ve şunları söyledi: "Sergilediğinden çok daha fazla potansiyele sahip. Antrenmanlarda daha iyi bir Karim gördüm."

Adeyemi'nin bu ilk çıkışı, yeteneklerinin bir teyidinden çok bir niyet beyanı niteliğindeydi; isabetsiz ve aceleci olmasına rağmen, topu isteyecek hıza ve kişiliğe sahip olduğunu, fark yaratma isteğini ortaya koydu.

Sezon hazırlık döneminin bu aşamasında bu durum Flick'i pek endişelendiren bir mesele değil; zira oyuncu yalnızca kısa bir süredir antrenman yapıyor. Ancak Alman teknik adam, bu Alman yıldızın takıma katacağı derinlik, yoğunluk, rekabet ve kanatlarda fark yaratma konusunda hiçbir kuşku duymuyor.

Adeyemi'nin gerçek seviyesi ortaya çıkmayı hâlâ bekliyor, ancak Flick bunu öngörerek, oyuncunun ilk maçının ardından üzerinde çalışması gerekenleri şimdiden belirledi.