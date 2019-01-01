Dört büyüklerin Youtube'da kaç takipçisi var?

Türkiye'de hangi takımın Youtube'da daha çok abonesi bulunuyor? Dört büyüklerin Youtube'da kaç takipçisi var?

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, iletişim araçlarının şekillenmesiyle taraftarlarına ulaşmanın yeni yollarını buldu. Günümüzde kulüplerin en çok tercih ettiği platformlardan biri ise Youtube.

Kulüpler, hem gelir yaratmak hem de taraftarlarına daha fazla ulaşabilmek adına söz konusu platformu gün geçtikçe daha fazla önemsiyor.

'nın 7.5 milyon aboneye sahip olduğu Youtube'da 5 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla rakibini takip ediyor.

Peki Süper Lig'de durum ne? , , Beşiktaş ve 'un Youtube'da kaç takipçisi var?

Dört büyüklerin Youtube'da kaç takipçisi var?

Fenerbahçe, Youtube'da 1.000.000 abone barajını aşan ilk Türk takımı oldu.

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Ezeli rakibinin 1.000.000 barajı aşmasının hemen ardından Galatasaray'da aynı barajı geçmeyi başardı.

Beşiktaş, en çok Youtube abonesi olan takımlar arasında 3. sıradayken Trabzonspor 4. sırada yer alıyor.