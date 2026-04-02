"Dizleri titreyerek Feyenoord'daki Doktor Bibber'e"

Köşe yazarı Guido Tijman, her hafta futbol dünyasındaki olaylara gerekli dozda mizah katarak bakış atıyor. Bu sefer, Feyenoord’daki uzun sakatlık listesine ve Kylian Mbappé ile ilgili ilginç sakatlık haberlerine ışık tutuyor.

Bir an için futbol dünyası allak bullak oldu. Şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olan Kylian Mbappé'ye, yanlış dizine MR çekildikten sonra sahaya çıkma izni verilmişti. Fransız RMC Sport'a göre, şikayetler sol dizindeyken sağ diz incelenmişti. Sonuç ne oldu? Ön çapraz bağında küçük bir yırtık varken üç maç oynadı, ardından üç hafta kenarda kaldı.

İspanya'nın başkentindeki Fransız gençler, tıbbi açıdan pek uyumlu değil gibi görünüyor, çünkü L’Equipe'e inanacak olursak, Eduardo Camavinga'da sağ ayak bileği muayene edilmiş, ancak tahmin edebileceğiniz gibi şikayetler sol ayak bileğindeydi. Camavinga da normal şekilde oynamaya devam edebilmiş, ancak ardından sakatlığı ağırlaşmış ve o da haftalarca sahalardan uzak kalmıştı.

Dünyanın en zengin ve en başarılı kulübünün tıp uzmanları, tedavi masasında bir Fransız yattığında sol ile sağ arasındaki farkı gerçekten bilmiyor mu? Fransız medyası öyle olduğunu iddia etti, ancak Mbappé tüm söylentileri yalandan ibaret olarak nitelendirdi. Efsane olsun ya da olmasın: Real Madrid, oyuncular ve antrenörlere davrandığı gibi fırsatçı bir tavır sergiledi ve sağlık ekibinin birçok üyesini kovdu.

Daha önce işten çıkarılan diyetisyen Itziar González, bir kez daha sert eleştirilerde bulunarak, kendisini işten kovmak için baskı uygulayan tıp uzmanlarının, takviye reçeteleri yazmak için ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullandıklarını anlattı. Bu arada Real Madrid, Ocak ayında Niko Mihic'i tıbbi ekibin başına geri getirdi. Dikkat çekici bir ayrıntı: Hırvat oyuncu, 2023 yılında kulüpte yaşanan sakatlık dalgası nedeniyle işten çıkarılmıştı.

De Koninklijke'de tıbbi yanlış yönetim hüküm sürüyor. Slovakya'nın sağlık ekibi de Feyenoord tarafından suçlandı; Leo Sauer, Rotterdamlıların tüm tavsiyelerine aykırı olarak Kosova maçında sahaya çıktı ve devre bitmeden kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı; bu sakatlık onu yine uzun süre sahalardan uzak tutacak.

Ancak Bayan González'in belki de hala kin beslediği bu konuda, Güney kulübünün tıbbi (kötü) yönetimi, ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne dayalı gibi görünüyor. Tıbbi ekibin başkanı Doktor Bibber tarafından danışılmış. Tüm plasenta tedavileri, Lourdes suyu serpme ritüelleri, dua ile şifa verme, Şamanistik ritüeller, buz banyoları ve kil terapilerine rağmen: iki yıldır Rotterdam-Zuid'da bir sakatlık canavarı kol geziyor.

Düzenli olarak bir düzineden fazla oyuncu sakatlar listesinde yer alıyor ve 2026'da neredeyse her hafta bir oyuncu daha ekleniyor. Bart Nieuwkoop, FC Twente maçında sakatlanan Gijs Smal'ın yerine oyuna girdi ve yedi dakika sonra – topa dokunmadan – kendisi de sakatlandı. Birkaç hafta sonra, Excelsior maçında sahalara geri döndüğünde, yine sakatlandı. Bu sefer sezonun geri kalanı için.

Feyenoord'lu bir oyuncudan imza ya da selfie almak isteyenler, De Kuip veya Varkenoord'dan ziyade Maasstad Hastanesi ya da Rijndal Rehabilitasyon Kliniği'nde daha fazla şans bulur. Brian Priske ve Robin van Persie'nin oyuncuları, sakatlıklarla dolu bir neslin efsaneleriyle dolu bir miras bırakma tehlikesiyle karşı karşıya. Camdan yapılmış domino taşları gibi devriliyorlar. Kıkırdakları kraker gibi. Eskiden rakipler De Kuip'e dizleri titreyerek gelirken, şimdi Feyenoord oyuncuları dizleri titreyerek Doktor Bibber'e gidiyor.