sc Heerenveen, Voetbal International'ın haberine göre kısa süre içinde Dirk Proper ile kadrosunu güçlendirecek. NEC'in orta sahası, sol bek Darling Blady ve santrfor Lanroy Machine'in ardından Friesland ekibinin yaz dönemindeki üçüncü transferi olmaya hazırlanıyor.

Yaklaşan bu transferle birlikte Heerenveen, Joris van Overeem'in istenen halefini bulmuş oldu. Tecrübeli orta saha, geçen sezon Friesland ekibinde Yılın Oyuncusu seçildikten sonra bu yaz başında FC Utrecht'e geri dönmüştü.

Teknik menajer Johan Hansma da bunun üzerine orta sahada uygun bir alternatif arayışına girdi. Proper, Abe Lenstra Stadyumu'ndaki kulübün listesindeki isimlerden biriydi. Sparta Rotterdam da ciddi ilgi gösterdi, ancak transferde istediğini alamadı.

VI'ye göre Heerenveen, 21 yaşındaki orta sahanın transferi için NEC ile ana hatlarda anlaşmaya vardı. Geçişin resmiyet kazanması için artık yalnızca sağlık kontrolü ve son formalitelerin tamamlanması gerekiyor.

Son detaylar sorunsuz şekilde halledildiği takdirde Proper, Friesland'da çok yıllı bir sözleşmeye imza atacak. Böylece Heerenveen, yeni sezon öncesi bir önemli takviyeyi daha tamamlamış olacak.

Proper'in Nijmegen'deki sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Heerenveen'in onun için yaklaşık 1 milyon avro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Orta saha oyuncusu, bugüne kadar NEC'in A takımında 185 maça çıktı. Proper, bu maçlarda 13 gol kaydetti. Proper, 2024/25 sezonunda teknik direktör Dick Schreuder'in önemli parçalarından biriydi, ancak geçen futbol yılında sürpriz isim Darko Nejasmic tarafından ilk 11'den çıkarıldı.