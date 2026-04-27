Dirk Kuijt: "Şu anda Feyenoord için yeterince iyi değil"

Stéphano Carrillo (20), FC Dordrecht'te hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Feyenoord'dan kiralanan Meksikalı oyuncu, 34 resmi maçta sadece 4 gol atabildi.

Dennis te Kloese, Şubat 2025'te Carrillo'yu tam 2,5 milyon euroya Feyenoord'a transfer etmişti. A takımda 49 dakika forma giydikten sonra, bu sezon onu Dordrecht'e kiralamaya karar verildi.

Krommedijk'te Carrillo, ilk 11'de yerini sağlamlaştırmayı başaramadı. Sonuçta 34 maça yayılan 1.365 dakika süre aldı. Meksikalı oyuncu, ancak kış arasından sonra sezonun ilk golünü attı.

Dordrecht'in teknik direktörü Dirk Kuijt, Pazar günü ESPN'de yayınlanan Goedemorgen Eredivisie programına konuk oldu. Kulübün efsane ismi, dürüstçe görüşlerini paylaştı. "Carrillo'dan şu anda daha fazlasını bekliyordum."

"Ama burada, Meksika'dan gelen ve selefi Santiago Giménez ile aynı performansı göstermesi beklenen yirmi yaşındaki bir gençten bahsediyoruz," diyerek Kuijt durumu biraz dengeledi.

Yine de Kuijt hayal kırıklığına uğradı. “Dordrecht’te çok farklı tesislerde çalışmaya başladı. Varkenoord’dan çok farklı görünüyor ve işler henüz istediğiniz gibi gitmiyor, bu üzücü. Şu anda gösterdiği performans yeterli değil, bu konuda hepimiz hemfikiriz. Ben hiçbir zaman bir oyuncuyu kamuoyu önünde eleştiren bir teknik direktör ya da insan olmadım.”

Dordrecht, Keuken Kampioen Play-Off'larına kalamadığı için Carrillo'nun sezonu sona erdi. Prensip olarak yetenekli forvet, 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Feyenoord'a geri dönecek.