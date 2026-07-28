Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne yeni yükselen Ed-Diriyye kulübü, bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla El-İttihad kulübünün oyuncularından birine göz dikti.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Şarku'l-Avsat", Ed-Diriyye kulübünün bu yaz transfer döneminde El-İttihad'ın oyuncusu Ahmed el-Gamdi ile anlaşmak için kulübe resmi bir teklif sunduğunu bildirdi.

Gazete, 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz transfer döneminde El-İttihad'dan ayrılma fikrini reddettiğini, yeni bir tecrübe yaşamadan kulüpteki yolculuğunu sürdürmek istediğini belirtti.

El-Gamdi, Ed-Diriyye'ye transfer olma kapısını araladı; ancak El-İttihad'da aldığı maaştan çok daha yüksek bir ücret almak ve uzun süreli bir sözleşmeye imza atmak gibi karmaşık şartlar öne sürdü.

El-Gamdi, gelecek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmediği takdirde, önümüzdeki yaz transfer döneminde El-İttihad'dan bedelsiz olarak ayrılabilecek.

El-Gamdi, Neom'a kiralık dönüşünün ardından geçen yaz El-İttihad'a geri dönmüş ve Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao yönetiminde iyi bir performans sergileyerek 34 maça çıkmış, bu maçlarda 3 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Genç Suudi oyuncunun sol ve sağ kanat mevkilerinin yanı sıra oyun kurucu pozisyonunda da oynayabilme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.