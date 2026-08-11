Diomande: Real Madrid'e bu adam sayesinde transfer oldum

Real Madrid'in yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği en son ve en dikkat çekici transferlerinden Fildişi Sahilli Yan Diomande, kulüp forması altında ilk kez konuşarak "Santiago Bernabeu"ya transferinin ardından duygularını ve kraliyet takımıyla ilgili hedeflerini paylaştı.

19 yaşındaki Diomande, Leipzig'de geçirdiği dikkat çekici bir sezonun ardından Real Madrid'e geldi. Bu sezon boyunca kendisini Almanya Ligi'nin en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul ettirmeyi başardı ve ardından Bundesliga'nın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.

Çocukluk hayali gerçeğe dönüşüyor

Real Madrid'in yıldızlarını televizyon ekranlarından izleyen Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinin şimdiye kadarki en önemli duraklarından birinde şimdi kendisini onlarla aynı soyunma odasını paylaşırken buldu.

Diomande, Real Madrid kanalına verdiği ve İspanyol "As" gazetesinin aktardığı röportajda şunları söyledi: "Onları televizyondan izliyordum, bugün ise onlarla aynı soyunma odasını paylaşır oldum. Bu inanılmaz bir şey."

Diomande, Real Madrid forması giymekten duyduğu büyük mutluluğu gizlemedi ve kraliyet kulübüne transferinin küçüklüğünden beri hayallerinden biri olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Gururluyum ve mutluyum çünkü bu benim hayalimdi. Küçük bir çocukken dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyordum. Burada olduğum için minnettarım, bu adımdan dolayı mutlu ve gururluyum. Ailemi benimle gurur duyar hale getirmek istiyorum."

Şunları ekledi: "Burası dünyanın en büyük kulübü ve herkes buraya gelmek istiyor. Burada olduğum için minnettarım ve mutluluğumu herkesle paylaşmak istiyorum. Takımın zaferlerinin bir parçası olmak istiyorum."

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Mourinho transferde rol oynadı

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun oynadığı role dikkat çekerek transfer tamamlanmadan önce bir görüşme yaptıklarını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Teknik direktöre teşekkür etmek istiyorum çünkü daha önce konuşmuştuk ve elbette hem onun hem de kulübün sayesinde buradayım. Mutluyum. Bu transfer için teşekkür ederim, bana inandıkları için kulübe ve teknik direktöre teşekkür ederim."

Real Madrid mi? "Burada işler daha zor"

Diomande, Real Madrid'de oynamanın önceki deneyimlerine kıyasla farklı düzeyde bir baskı ve zorluk getirdiğini itiraf etti, ancak kulübün konumu göz önüne alındığında bunu doğal bir durum olarak gördüğünü belirtti.

Şöyle açıkladı: "Durum farklı. Burada her şey daha zor ve bu doğal, çünkü burası dünyanın en büyük kulübü. Dünyanın en iyisi olmak için başka herhangi bir kulüpten daha çok çalışmak zorundasın ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

Kişiliği hakkında da konuşarak şunları söyledi: "Konuşma söz konusu olduğunda biraz utangacım ve takıma birlikte pek çok başarı elde etmesinde yardımcı olabilmek için takımın dinamiğini öğrenmek istiyorum."

Neden Real Madrid'i seçtin?

Real Madrid'i seçmesinin sebebi sorulduğunda cevabı net oldu ve bununla kraliyet kulübüne yönelik duygularının büyük bölümünü özetledi.

Şöyle konuştu: "Çünkü dünyanın en iyi kulübü. Real Madrid seni aradığında hayır diyemezsin. Olay bu kadar basit."

Baştan itibaren büyük hedef

Diomande, Real Madrid'e ulaşma hayalini gerçekleştirmekle yetinmek istemiyor; aksine kısa sürede imzasını atmayı ve kupalar kazanılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sözlerinin sonunda şunları söyledi: "Kulüple pek çok başarı elde etmek ve takımın her şeyi kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve takımla pek çok başarı elde etmeyi diliyorum. Hala Madrid!"