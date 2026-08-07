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DiomandeGetty Images

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Diomande, Real Madrid antrenmanına katılmadı

Y. Diomande
La Liga
Real Madrid
İspanya

Fildişili yıldız Yan Diomande, Real Madrid oyuncusu olarak ilk antrenmanına çıkamadı.

Real Madrid, dün perşembe günü Leipzig'den Diomande'nin transferini açıklamıştı.

AS gazetesi, Diomande'nin yokluğunun nedeninin, oyuncunun cuma sabahını birçok resmi işlem ve evrağı tamamlamakla geçirmesi olduğunu belirtti.

Buna bağlı olarak, Diomande'nin Budapeşte'ye gidecek olan Kraliyet ekibinin kadrosunda yer almaması da doğal.

Diomande'nin yokluğu kesin olarak teyit edilmemiş olsa da, tüm göstergeler teknik direktör José Mourinho'nun Ferencváros karşısındaki hazırlık maçında yeni oyuncusuna güvenemeyeceğine işaret ediyor.

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Ferencvaros
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Real Madrid
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Buna karşılık Portekizli teknik direktör, yıldızlarından birine güvenebilecek; zira kısa süre önce sözleşmesini yenileyen Vinicius Junior, kafilede yer alacak.

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