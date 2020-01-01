DİNLE | Futbolun dönmesi doğru... Peki nelere dikkat etmeli?

Mackolik Podcast'in ev yapımı programı Karantina Günleri'nin altıncı bölümü yayında. Bu bölümün konuları futbolun dönüşü ve The Last Dance.

Karantina Günleri’nin 6. bölümünde Alp Çolak ve Burak Tekin, ve ’da liglerin geri dönüş tarihlerinin açıklanmasını değerlendiriyor ve küresel fenomen The Last Dance’in beşinci ve altıncı bölümlerini yorumluyor.

(Giriş) İnsanları sonsuza kadar evde tutamazsınız. Bir noktada, temkinli bir şekilde, normalleşme adımları atmaya başlamamız oldukça doğal.

(03:38) “Çok gevşedik, neden maçları oynatıyoruz” tepkileri neden fazla sert ve bu süreçte neleri farklı yapmamız gerekiyor?

(07:50) “Önceliğimiz spor olmalı mı?” tartışması sporu küçümsüyor. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz.

(15:02) Bu virüsle ilgili sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Keskin reaksiyonlardan uzak durmakta fayda var.

(21:05) Sporun geri dönüşüyle ilgili sorulması makul etik kaygılı sorular hangileri? Bu soruların sorulması neden makul…

(30:05) Almanya’nın geri dönüş sürecini nasıl yöneteceği, dünyanın geri kalanı için çok önemli.

(32:28) The Last Dance’in 5. ve 6. bölümlerinden ne öğrendik?

(36:30) Michael Jordan “Cumhuriyetçiler de ayakkabı alıyorlar” reaksiyonunda haklı mı? Spor ikonları politik olmak zorundalar mı?

(47:47) Michael Jordan’ın apolitikliği ile OJ Simpson’ın ilgisi yok, o yöndeki karşılaştırmalar haksız.

(51:15) 90’lardaki medya çılgınlığı Michael Jordan’ı bitap düşürdü, bugünün sosyal medyası atletlerin işini kolaylaştırıyor.

(57:53) Jordan Rules kitabı ve yarattığı etkiler. MJ’in kumar bağımlılığı ve bununla ilgili komplo teorileri. Doğruluk payları var mı? Neden erken bıraktı ve sonra geri döndü?

(01:06:21) Takıntı düzeyinde yarışmacılık dünyanın en büyük sporcularında var. Bu sadece Jordan’a özgü bir şey değil.

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