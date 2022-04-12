Dimitri Payet: "Marsilya için Manchester United'ı reddettim"

Dimitri Payet, 2017'de Marsilya'ya yeniden katılmak için Manchester United'ı reddettiğini açıkladı.

Kariyerine 2004 yılında Hollandalı Excelsior formasıyla başlayan Payet, 2013 yılında Marsilya'ya katılmadan önce Nantes, Saint Etienne ve Lille'de forma giydi.

Fransız oyuncu, West Ham ile Premier Lig'de yeni bir mücadeleye başlamadan önce kulüpte iki yıl geçirdi, ancak 2017'de Stade Velodrome'a ​​geri dönmek için bastırdı.

Ne söylendi?

Payet, Man Utd ile Premier Lig'de kalma fırsatına sahip olduğunu ancak aile bağlarının onu Marsilya'ya geri çektiğini açıkladı.

35 yaşındaki oyuncu, RMC Sport'a kararını şöyle açıkladı:

"Ben pişmanlıklarla yaşayan biri değilim. Ailemle olduğu kadar futbolla da ilgili olan bir seçim yaparak Marsilya'ya geri döndüm.

"Başka kulüpler, büyük kulüpler vardı. Manchester United ve diğerleri vardı. Kişisel ve ailevi bir seçimdi. Sanırım benim ve ailem için en iyisi buydu."

Payet'nin performansı

Payet, Marsilya ile yeniden imzalamadan önce Fransa milli takımında düzenli bir oyuncuydu, ancak kulübünün Ligue 1'deki istikrarsızlığı nedeniyle yerini kaybetti.

Marsilya'nın en yüksek derecesi, son beş yılda Şampiyonlar Ligi'ne kalifiye oldukları tek sezon olan 2019-20'de ikincilik oldu, ancak Payet hala göze çarpan bir oyuncu.

Orta saha oyuncusu 195 lig maçında 47 gol ve 53 asistle oynadı.

Daha fazla okuma