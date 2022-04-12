David Beckham, Cumartesi günü oğlu Brooklyn'in 4 milyon dolarlık düğününde duygusal bir konuşma yaptı.

Brooklyn, Amerikalı aktris Nicola Peltz ile babasının Florida, Palm Beach'teki okyanus kıyısındaki malikanesinde abartılı bir törenle evlendi.

Sun'a göre, eski Real Madrid'li yıldız, oğlunun doğduğu günü hatırlayınca gözyaşlarını tutmak zorunda kaldı.

Ne söylendi?

Sun'a konuşan bir kaynak, "David'in konuşması yaklaşık beş dakika sürdü ve bir noktada gözyaşı dökmek istedi" dedi.

"Brooklyn doğduğunda ve onu nasıl korumak istediğinden bahsediyordu.

"Hastane katında uyuduğunu, kimsenin içeri girmesine izin vermediği için kapıyı kapalı tuttuğunu söyledi.

"David'in boğazı düğümlendi ve sakinleşmek için durup nefes almak zorunda kaldı, ama çok tatlı bir konuşmaydı."

Düğündeki kutlamalar

Serena ve Venus Williams ile Eva Longoria gibi A sınıfı ünlülerin de katıldığı parti sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

David Beckham, oğlunun düğününü ona 500.000 dolarlık eski bir elektrikli 1954 Jaguar XK140 hediye ederek kutlamaya karar verdi.

Brooklyn ve Peltz daha sonra arabayı lüks bir düğün sonrası sahile sürdü.

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