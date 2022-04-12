Real Madrid'in süper yıldızı Karim Benzema'ya Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy çıktı
Karim Benzema'nın saha içindeki başarısı saha dışında da insanlara ilham vermeye devam ediyor.
RMC Sport'a göre, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir Fransız vatandaşı Karim Benzema'ya oy verdi.
Tahmin edilebileceği gibi, oyu geçersiz ilan edildi. Seçim komisyonu temsilcileri ise olaya şaşkınlıkla yaklaştı.
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Emmanuel Macron'un üst üste ikinci kez yeniden seçilmesi bekleniyor. Fransa'da 24 Nisan'da ikinci tur seçim olacak.
Tarihe geçti
Karim Benzema, PSG ve Chelsea'ye karşı üst üste yaptığı iki hat-trick ile tarihe geçti.
Fransız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde bunu başaran dördüncü oyuncu olurken bunu daha önce başaran diğer isimler Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano.
Övgüler yağıyor
Teknik direktör Carlo Ancelotti, Benzema için neyin değiştiği sorusuna, "Liderliği. Artık liderlik rolünü daha fazla üstleniyor. Her geçen gün daha önemli bir oyuncu haline geliyor. Sürekli kendini geliştiriyor" yanıtını verdi.
Eski takım arkadaşı Casillas ise Twitter'da yaptığı paylaşımda Benzema'yı göklere çıkardı.
"K9 Örümcek Adam. K9 Wolverine. K9 kapıcınız, K9 en iyi arkadaşınız, K9 büyükanneniz. K9 ABD başkanı. K9 paraşütle atlama eğitmeniniz. K9 şans meleğiniz, K9 bir tanrı!"
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