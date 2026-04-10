Diko, Barcelona'dan ayrılma kapısını araladı

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Başkan Juan Laporta'nın yeni görev süresi boyunca görevinde kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik yaşadığını açıkladı.

İspanyol "Sport" gazetesinde yer alan açıklamalarda Deco, "Son iki ay karmaşıktı, ancak takımı tüm bunlardan uzak tutmayı başardık. Juan Laporta kazandı ve şu anda yürütülen projeyi sağlamlaştırmak için görev süresinde beş yılı daha var" dedi.

"Bu şekilde kalmak için uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Benim için her zaman en önemli olan kişisel bir meselem var, o da ailem. Hayatımın nasıl gideceğini göreceğiz. Bugün Barcelona'da mutluyuz ve muhtemelen önümüzde beş yıllık bir dönem var, ancak bu beş yıl boyunca devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum, çünkü işlerin devam etmesi için her yıl iyi çalışmam gerekiyor."

Bu bağlamda Deco, takımın rekabet gücünden duyduğu gururu dile getirerek, spor projesinin doğru yolda ilerlediğini vurguladı ve şunları söyledi: "Takım, rekabetçi bir grup olarak kendini kanıtladı ve galibiyet bunun bir sonucudur. Bugün, güçlü Real Madrid ve güçlü Atlético Madrid'in yanı sıra, son yıllarda bizim harcadığımızdan daha fazla para harcayarak oyuncularla sözleşme imzalayan Avrupa kulüplerinin karşısında şampiyonluk için mücadele edebilecek bir takım kurmayı başardık."

Deko sözlerine şöyle devam etti: "Takımda yerini sağlamlaştıran genç oyuncularımız olduğu için şanslıyız. Ayrıca transferler konusunda doğru kararlar aldık ve rekabet edebilecek bir kadromuz var. Bence yaptığımız da bu."

Barcelona'nın savunma konusunda yaşadığı olası zayıflık sorulduğunda Deco, "Savunma konusu tek bir oyuncuyla ilgili değil, bir felsefe meselesi. Teknik direktörümüz, baskıya dayalı hücumcu bir oyun tarzına sahip. Yoğunluk, baskı ve ileri bölgelerde oynama yeteneği azaldığında etkili olamazsınız ve bu da arkada boşluklar oluşmasına neden olur, ancak takım bu konuda çok gelişti." Ayrıca



