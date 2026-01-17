Diego Simeone'nin Galatasaray kararı hayrete düşürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk edecek. 21 Ocak Çarşamba saat 20.45'te oynanacak karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak.

Devler Ligi'nde şu anda 8. sırada olan ve lig etabını ilk 8'de bitirerek direkt son 16'yı hedefleyen Atletico Madrid, ligde yarın evinde oynayacağı Alaves maçında rotasyona gidiyor.

Diego Simeone'nin Julian Alvaresz kararı şaşırttı

Arjantinli teknik adamın, Galatasaray maçına daha diri bir takımla çıkmak için aldığı bu kararda Julian Alvarez detayı şaşkınlık yarattı.

İspanyol basınından MARCA'da yer alan haberde Galatasaray maçını oldukça kritik gören Simeone'nin Pubill, Koke, Baena ve Julian Alvarez'i Alaves'e karşı yedek kulübesinde başlatacağı belirtildi.

Lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde olan Atletico Madrid'de özellikle Julian Alvarez'in bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olması İspanyol basınını şaşırttı.

Yarın Atletico Madrid-Alaves maçının ilk 11'leri duyurulduğunda Simeone'nin Julian Alvarez için son kararı belli olacak. Karşılaşma saat 18.15'te başlayacak.