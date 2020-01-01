Diego Simeone: Kazananlar iyi savunma yapan takımlardır

Atletico Madrid'in Arjantnli teknik direktörü, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

’i defansif bir oyun anlayışıyla oynattığı yönünde eleştirilere maruz kalan Diego Simeone, başarılarının anahtarının savunmayı iyi yapmak olduğunu söyledi ve kendini savundu.

Fox Sports' a yaptığı açıklamalarda savunma yapmayı bilen çok takım olmadığını kaydeden Simeone, “Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Çok sık harika oyuncuları olan takımlarla karşılaşıyoruz, ancak bunların çok azı savunma yapmayı biliyor. Kazananlar, iyi savunma yapan takımlardır. Bu işin anahtarı savunma. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir, ancak önemli olan nasıl savunma yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?” dedi.

Atletico Madrid’de birçok hücumcuyla sahaya çıktığını da vurgulayan Arjantinli antrenör, “Atletico’daki ilk takımımda Diego Ribas, Arda Turan, Radamel Falcao ve Adrian’ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe Luis gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu” ifadelerini kullandı.

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Simeone, Atletico Madrid ile sekiz sezonda sekiz kupa kazandı.