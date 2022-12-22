Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Portekizli yıldız Joao Felix'in satış listesine konacağı yönündeki iddiaları güçlendiren bir açıklamaya imza attı.

Hiçbir oyuncunun bırakılmayacak kadar değerli olmadığını belirten Arjantinli futbol adamı, Atletico Madrid'in çıkarları doğrultusunda kadrosundaki her oyuncunun satılabileceğini belirtti.

"Kimse vazgeçilmez değil ve her şey olması gerektiği gibi olacak. Felix bizim için çok önemli bir oyuncu ve iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Hocasının ona verdiği önemin karşılığını sahada gösterdi. Umarım Dünya Kupası'ndaki iyi performansını burada da sürdürür ve bugüne dek olduğu gibi bu takımın başarısı için takım arkadaşarıyla birlikte elinden geleni yapar"