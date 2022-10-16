NE OLDU? Cristiano Ronaldo'nun yaz boyunca, Manchester United'dan ayrılacağı ve Wanda Metropolitano'nun yolunu tutacağı konuşuldu.

Ancak, bu konuda hiçbir anlaşma yapılmadı ve 37 yaşındaki süperstar İngiltere'de kalarak hüsrana uğradı.

Ve Simeone, Atletico'nun ocak ayındaki transfer penceresinde Ronaldo'yla bir anlaşma yapma ihtimalinin olmadığını söyledi.

NE DEDİLER: Arjantinli taktisyen, Tigo Sports'a pek mantıklı gelmeyen dedikoduları anlattı:

"Atletico için Cristiano Ronaldo mu? Ronaldo, Real Madrid için mutlak bir referans noktasıdır.

"Martin Palermo'yu veya [Juan Roman] Riquelme'yi River Plate'de veya [Ariel] Ortega'yı Boca Juniors'ta oynarken görmek pek mümkün mü? Tabii ki değil ve bu çok açık bir konu.

Simeone böylece, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ariel Ortega'dan örnek vererek bazı futbolcuların takımlarıyla özdeşleştiklerinin altını çizdi.

Bu nedenle, onları başka formalarla görmek pek de mümkün değil.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 2009 ve 2018 yılları arasında Santiago Bernabeu'da dokuz yıl geçirdi ve 438 maçta 450 gol kaydederek rekor kırdı.

Öte yandan, iki La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde edildi.

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