Diego Simeone, Manchester City maçının ardından yeni stoperi Çağlar Söyüncü'ye övgüler yağdırdı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takıma bu yaz transfer döneminde katılan Çağlar Söyüncü hakkında oldukça olumlu konuştu.

Arjantinli hoca, Manchester City ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Söyüncü'nün hızına ve kafa toplarındaki başarısına dikkat çekti.

Ne söyledi?

Simeone, A Millî Takım stoperi hakkında şu sözleri sarf etti:

"Çağlar Söyüncü yeteneğini hepimize gösterdi. Çok güçlü bir defans oyuncusu. Hızlı ve kafa toplarında iyi. Bizi çok mutlu ediyor. Hazırlık kampında takımın en iyilerinden biriydi."

Manchester City - Atletico Madrid maçı ne oldu?

İki takım, Japonya'da düzenlenen hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarının golsüz geçildiği mücadelede Atletico Madrid, 66. dakikada Depay ile 1-0 öne geçti.

74'te Carrasco sahnedeydi ve farkı ikiye çıkardı. Manchester City'nin tek golü ise 89. dakikada stoper Dias'tan geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı tamamladı.

Atletico Madrid, bir sonraki hazırlık mücadelesinde 3 Ağustos'ta Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçlarını tamamlayan Manchester City ise 6 Ağustos'ta Community Shield'de Arsenal ile karşılaşacak.