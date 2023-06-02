Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamada bulundu.

A Millî Takım stoperi Çağlar Söyüncü’nün Leicester City macerası sona eriyor. Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 27 yaşındaki stoper, kariyerine La Liga’da devam edecek.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, cuma günü yaptığı açıklamada Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Arjantinli hoca, bir İspanyol radyo kanalına verdiği demeçte Söyüncü’nün, Atletico Madrid'e gelecek sezon katkı sağlayacağını ifade etti.

Millî stoperin, La Liga'nın sona ermesinin ardından Atletico Madrid ile dört yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çağlar Söyüncü’nün Leicester City kariyeri

2018-19 sezonunda Leicester City’ye transfer olan Söyüncü, mavi-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda toplam 132 maça çıktı.

Özellikle ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2022-23 sezonunda ise Leicester’ın eski menajeri Brendan Rodgers ile problemler yaşadı.

Leicester, Söyüncü’nün çoğu maçta yedek kaldığı sezonda Premier Lig’den düştü.