Diego Costa: Conte Real Madrid'de sezon sonunu göremez

Diego Costa, Chelsea'deki eski hocası Antonio Conte'nin çok daha büyük bir kulüpte başarılı olamayacağını söyledi.

'in 31 yaşındaki futbolcusu Diego Costa, 'in teknik direktörü ve aynı zamanda 'de beraber çalıştığ Antonio Conte'nin insan ilişkilerinin zayıf olduğunu söyledi.

ESPN'e konuşan tecrübeli oyuncu, Conte'nin iyi bir teknik direktör olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Conte ile aramızda saha dışında birtakım problemler oldu ama bence o çok iyi bir hoca"

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"Bence Conte üst düzey bir teknik direktör olmak istiyorsa insanî yönlerini değiştirmeli. Conte çok şüpheci. gibi bir takımda sezon sonunu göremez."

doğumlu olan Costa, milli takımda 2 maç oynadıktan sonra İspanya Milli Takımı'nı seçtiği için çok eleştirilmişti. Bu kararı almasında o dönem Brezilya'yı çalıştıran Luiz Felipe Scolari'nin etkisi olduğunu söyleyen Costa şu şekilde devam etti:

" ile oynanan hazırlık maçından sonra Scolari beni takıma davet edeceğini söyledi çünkü çok fazla oynanamıştım. Sanırım aklımı çelmeye çalışıyordu. Takımdaki santrforların çoğu sakattı ama Scolari beni seçmedi. Sessiz kaldım ama Konfederasyonlar Kupası kadrosuna alınmamıştım. İspanya seçeneği çıkınca kabul ettim. Nasıl hayır diyebilirdim ki? Aniden Scolari'nin beni istediğini söylediler. Beni bir kere bile aramamıştı. Sonra Brezilya'da milyonlarca insanın hayalini mahvettiğim yönünde haberler çıktı. Scolari'nin beni istemediğini neden söylememişlerdi acaba?"