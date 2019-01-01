Didier Drogba başkanlığa aday oluyor

Galatasaray'ın eski oyuncularından olan Didier Drogba, ülkesinde futbol federasyonuna aday oluyor.

Bir dönem 'da da futbol oynayan, 'nin eski efsane futbolcusu Didier Drogba, futbol sevgisinden vazgeçmedi.

Emekli olduktan sonra bir süredir futboldan uzak kalan, Drogba'nın 'nde futbol federasyonu başkanlığına aday olduğu ve seçim hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre bir süredir ülkesinde futbol adına faaliyetlerde bulunan 41 yaşındaki Didier Drogba, Fildişi Futbol Federasyonu'nun aralık ayında yapılacak başkanlık seçimlerine aday oldu.

Drogba'nın başkanlık için çalışmalara başladığı belirtildi. Drogba ile birlikte eski futbolculardan Bonaventure Kolou da federasyon seçimlerinde aday olacak. Ayrıca mevcut başkan Sidy Diallo'nun da eleştirilmesine rağmen aday olabileceği belirtildi.