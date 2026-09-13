Tjaronn Chery, NEC’nin SC Cambuur karşısında aldığı can yakıcı 3-0’lık yenilginin ardından alarm zillerini çaldı. Tecrübeli futbolcuya göre, perşembe günü Avrupa Ligi lig aşamasında Juventus ile oynanacak kritik maç öncesinde işlerin hızla düzelmesi gerekiyor.

Chery, Friesland’daki hezimetin ardından “biraz nefeslenmek zorunda kaldığını” söyledi. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın ardından deplasman tribünündeki NEC taraftarlarıyla tartışıyor gibi görünse de bu konu ESPN ile yaptığı röportajda gündeme gelmedi.

“Geçen yıl ortaya koyduğumuz şeyi bu yıl artık göremiyoruz. Hepimizin aynaya bakması, kafaları bir araya getirip perşembe gününe odaklanması gerekiyor. Birçok önemli oyuncu ayrıldı ve çok fazla yeni oyuncu geldi. Onların hâlâ uyum sağlaması gerekiyor. Hep birlikte ortaya koyduğumuz şey düpedüz yetersiz. Gerçekten hiç iyi değildi” diyen Chery, Leeuwarden’da maçın ardından üzüntüsünü dile getirdi.

Chery’ye göre Dick Schreuder devre arasında oldukça sarsılmış durumdaydı. “Kızgın mıydı? Evet, haklı olarak. Ben de kızdım. Birkaç oyuncu da kızdı. Profesyonel futbol oynuyorsanız bu normal. Bugün ortaya koyduğumuz şey kesinlikle kabul edilemez. Çok daha iyisini yapabiliriz.”

“Bence bu, açık ara hem yönettiğim hem de izlediğim en kötü maçtı. Sanırım bu, teknik direktörlük kariyerimdeki en kötü maçtı” diyerek takımının tökezlemesinin ardından sert bir sonuca vardı Schreuder.

“En kötüsü ise sahada sıfır tempo, kazanma adına sıfır istek görmeniz. Bence yoğunluk, bizim oynamak istediğimiz tarzda en önemli şey. Ama bu yoksa iş zorlaşır ve görüntü de iyi olmaz. Bunu gerçekten daha iyi yapmalıyız” sözleriyle sarsılan teknik adam takımına mesaj verdi.

“Sonuçta teknik direktör benim. Daha iyi oynamamızı ve sahaya böyle çıkmamamızı sağlamak zorundayım. Ama dediğim gibi, bence bu açık ara şimdiye kadar yönettiğim en kötü maçtı” dedi Schreuder.