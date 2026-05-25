Dick Advocaat, Vandaag Inside'a karşı sert önlemler alıyor

Dick Advocaat, Vandaag Inside ile çatışma rotasında. Wilfred Genee, pazartesi günkü yayında, Curaçao milli takım teknik direktörünün pazartesi günü düzenlenen basın toplantısı sırasında SBS6 muhabiri Noa Vahle ile görüşmeyi reddettiğini açıkladı.

Genee'ye göre Vahle, Advocaat ile konuşmak için oradaydı, ancak talebi reddedildi. "Dick bugün bir basın toplantısı düzenledi ve bizimle konuşmak istemedi. Noa oradaydı. Kim Noa'ya 'hayır' diyebilir ki?" dedi programın sunucusu.

Advocaat ile program arasındaki gerginlik geçen hafta da tırmanmıştı. Tecrübeli teknik direktör, Vandaag Inside'da kızı hakkında yapılan açıklamalardan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmişti. Özellikle Johan Derksen'in sert yorumları, Curaçao milli takım teknik direktörünün tepkisini çekmişti.

Son zamanlarda Advocaat’ın Curaçao milli takım teknik direktörlüğüne geri dönmesi nedeniyle ona karşı eleştirel bir tavır sergileyen Derksen, yayında Advocaat’ın kızının hastalığının ciddiyeti konusunda “görüşlerin bölündüğünü” belirtti. Derksen, Advocaat’ın daha önce Curaçao’dan ayrılmasının asıl nedeninin vatan hasreti olduğunu ima etti.

Derksen geçen hafta, Advocaat'ın Curaçao'ya dönüşüne verdiği desteği pişman olduğunu bile itiraf etti; bu durum, onun yerine geçen Fred Rutten'in aleyhine olmuştu. Derksen, "Sadece onu sevdiğimiz için ona destek vererek gazetecilik açısından büyük hatalar yaptık" dedi.

René van der Gijp daha sonra Vandaag Inside'ın YouTube kanalında, Advocaat'ın ortak arkadaşları Casper van Eijck aracılığıyla memnuniyetsizliğini dile getirdiğini söyledi. Van der Gijp'e göre, Advocaat yayın sonrasında Van Eijck ile iletişime geçti ve Van Eijck de onu uyardı.

“Dick’in nasıl biri olduğunu bilirsin. Dick yayın bittikten sonra Casper'ı arıyor, o da beni arayıp 'Bu olamaz ya?' diyor. Ben de 'Evet ama Casper, Johan'a bunu söylememesi gerektiğini söylersen, o da 'Buna sen karar vermezsin, ben kendim karar veririm' der' diyorum," diyen Van der Gijp, Advocaat'ın kızının durumunun gerçekten çok ciddi olduğunu da belirtti. "Kızında metastaz yapmış akciğer kanseri var."