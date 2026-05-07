Wilfred Genee, Perşembe akşamı Vandaag Inside programında, Dick Advocaat'ın bu yaz Dünya Kupası sırasında Curaçao milli takımının teknik direktörü olabileceğini açıkladı. Şu anda teknik direktörlük görevini Fred Rutten üstlenmiş olsa da, futbol federasyonu içinde Dünya Kupası'nda "The Blue Wave"nin baş antrenörlüğünü kimin üstleneceği konusunda hâlâ yoğun tartışmalar sürüyor.

Genee, Şubat ayı sonunda kızının hastalığı nedeniyle görevinden ayrılan Advocaat'ın, kesinlikle gündemden düşmediğini belirtiyor. Vandaag Inside programında sunucu olarak yer alan Genee, "Şu anda Curaçao Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğünü kimin üstleneceği konusunda görüşüyor" dedi. "Dick hala bir seçenek. Federasyon Rutten'i tercih ediyor, ancak oyuncular, adadaki herkes ve sponsorlar Dick'in geri dönmesini çok istiyor."

Johan Derksen de bu görüşlere katılıyor. Analist, kadronun isteklerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyor. Derksen, “Aslında oyuncuları federasyondan daha önemli buluyorum” dedi.

Ancak Derksen, Şubat sonundan beri göreve gelen Rutten ile ilgili durumun dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Genee daha sonra perde arkasında görüşmelerin yapıldığını açıkladı. “Şu anda görüşüyorlar, sanırım Dick ile de konuşuldu,” dedi. Beş kişilik futbol federasyonu yönetim kurulu içinde şu anda kimin tercih edileceği tartışılıyor: Rutten mi, Advocaat mı?

Advocaat, gerilim dolu bir eleme serisinin ardından Curaçao'yu Dünya Kupası'na taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Ancak kısa bir süre sonra, kızının sağlık durumu nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı. Ardından Rutten yeni milli takım teknik direktörü olarak atandı.

Ancak Rutten'in göreve başlangıcı zorlu geçti. Onun yönetiminde Curaçao, iki hazırlık maçını da kaybetti. Avustralya 5-1'lik skorla ezici bir üstünlük kurarken, Çin de 2-0'lık skorla galip geldi.



