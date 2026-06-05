Dick Advocaat, Feyenoord'a kızgın ve tek bir kişiyi işaret ediyor

Dick Advocaat, De Oranjezomer'da Feyenoord içindeki yeni güç dengelerine sert eleştiriler yöneltti. Robin van Persie'nin danışmanı da olan Curaçao milli takım teknik direktörü, teknik direktör Dévy Rigaux'ya şu anda verilen öne çıkan rolü hiç anlamadığını belirtiyor ve kulübün son basın toplantısını "gülünç" olarak nitelendiriyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Rigaux ve gelecekteki genel direktör Robert Eenhoorn, basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı. Bu toplantıda, baş antrenör Robin van Persie'nin geleceğinin ne olacağı belirsizliğini korudu.

Cuma akşamı Advocaat, De Oranjezomer'de Rotterdam'daki gelişmeler hakkında oldukça eleştirel açıklamalarda bulundu. Advocaat'a göre teknik direktörün pozisyonu çok abartılıyor.

"Tüm saygımla, bunu saçma buldum," dedi Advocaat. "Teknik direktör, abartılmış bir baş scout'tur. Ve şimdi onu belirleyici kişi yapacaklar. Belirleyici kişi genel müdür Eenhoorn'dur."

"Teknik direktör, hangi oyuncuların geleceğine baş antrenörle birlikte karar vermelidir. Ancak en önemli kişi antrenördür. Ne teknik direktör, ne de genel müdür. Şimdi roller tamamen tersine döndü," diyor Advocaat.

Aynı masada oturan Theo Janssen de basın toplantısı sırasında Eenhoorn’un tavrını sorguluyor. Janssen’e göre, gelecekteki genel müdür bekleyip görecekmiş gibi bir izlenim bırakıyor.

Advocaat da buna katılıyor. “Eenhoorn normalde bu tür durumlara hemen atlayan bir adamdır. Ama bu sefer öyle yapmadı.”