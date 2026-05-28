Dick Advocaat, basın toplantısında Johan Derksen'e sert bir mesaj verdi

Dick Advocaat'a göre, Fred Rutten Curaçao milli takımından kendi isteğiyle ayrıldı; milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında böyle konuştu.

Advocaat, ada takımıyla Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı, ancak sonra talihsizlik yaşandı. Kızı hastalandı ve bu nedenle milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti.

Curaçao bunun üzerine Rutten'i yerine atamaya karar verdi, ancak Advocaat medyada aniden tekrar göreve hazır olduğunu açıkladı ve Rutten ayrılmaya karar verdi.

“Federasyon bana teklifte bulundu. İşler böyle yürür. Olaylar olur. Birisi için bu hoş bir durumdur, bir başkası içinse o kadar hoş değildir. Bana göre işler her zaman böyle yürür,” diye söze başlıyor.





"Bana teklif ettiklerinde geri dönmekten hiç tereddüt etmedim. Bir nedenden dolayı (Rutten ile, ed.) bir şeyler ters gitti ve o da bu işi yapmamaya karar verdi," diye devam ediyor Advocaat.

“Oyuncular biraz rahatsız hissediyorlar, ama kararı Fred kendisi verdi. Öyleyse suçlamaları kime yöneltmelisiniz?” diye soruyor Küçük General.

Advocaat, Johan Derksen ile olan tartışmasına da değiniyor. Derksen, geçtiğimiz günlerde VI'da Advocaat'ın kızının durumunu, görevine devam etmek zorunda kalmamak için bahane olarak kullandığını söyledi. Bunun üzerine Advocaat, SBS'ye artık röportaj vermemeye karar verdi.

“Johan ile iyi bir ilişkim var, ama bu konuda çok ileri gitti. Onunla bu konuyu konuşmadım ve konuşmam da gerekmiyor. Artık özür dilemek için çok geç.”







