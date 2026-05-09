Leon ten Voorde, Dick Advocaat ve “televizyondaki arkadaşlarına” sert çıkıştı. Tubantia gazetesinin açık sözlü gazetecisi, milli takım teknik direktörü Fred Rutten’in Curaçao’da adil bir şans bulamadığı görüşünde.

Ten Voorde, Curaçao'daki mevcut duruma bir köşe yazısı ayırdı. "Ben Rutten olsaydım, şu anda Curaçao milli takım teknik direktörlüğünden istifa ederdim. Advocaat ve televizyon ve medyadaki arkadaşlarının oynadığı oyun, korkutucudan da öte."

“Overdinkel’den gelen yepyeni milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası’nda muhteşem bir maceraya atılacağını düşünmüştü, ancak son günlerde futbolun ve televizyonun tüm karanlık yönlerini ortaya çıkaran bir yılan çukuruna düştü,” diye yazıyor gazeteci.

Ten Voorde daha sonra Advocaat’ın sözde “arkadaşlarını” isimleriyle sayıyor. “Hélène Hendriks, Noa Vahle, Johan Derksen, Wilfred Genee ve René van der Gijp, o neşeli Dick’in yakında aramızda olmayacağının ne kadar yazık olduğunu defalarca kamuoyuna dile getirdiler.”

Ten Voorde bu lobi faaliyetinin kaynağını bildiğini düşünüyor: tur operatörü Corendon, gelecek yaz gündemdeki programlar Vandaag Inside ve De Oranjezomer’i Curaçao’ya getiriyor. “Büyük sponsorun, dışarıya karşı daha az açık sözlü olan Rutten’den ziyade, ulusal sevimli amca Advocaat ile parlamayı tercih edeceği aşikar.”

Gazeteci, Advocaat’ın halefinin yardımına koşacağını beklemiyor. “Sessiz kalarak Advocaat bu havayı besliyor, kirli işi başkalarına yaptırıyor ve Rutten’e istemediği ve asla kazanamayacağı bir mücadele yükü bindiriyor.”

14 Haziran'da Curaçao, Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıkacak. Almanya, bu prestijli turnuvadaki ilk rakibi olacak.