Dick Advocaat, Almanya - Curaçao maçıyla ilgili yoğun duygularını dile getirdi

Milli takım teknik direktörü Dick Advocaat, Curaçao'nun Almanya'ya karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında duygularına hakim olamadı. Şampiyonluk adayı rakibe karşı 7-1 yenildikleri maçın ardından Advocaat, Algemeen Dagblad gazetesine duygularının kaynağını açıkladı.

Uzun bir süre, Advocaat'ın kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alacağı hiç de olası görünmüyordu. "Küçük General", ülkesini Dünya Kupası'na taşıdı, ancak kızının sağlık durumu nedeniyle görevinden istifa etti. Sonunda yine teknik direktör koltuğuna geri döndü.

Teksas, Houston'daki NRG Stadyumu'nda 78 yaşındaki Advocaat, bu tarihi anı kaçırmak istemeyen binlerce Curaçao taraftarını gördü. "Maç öncesinde zorlandım," diye itiraf etti teknik direktör. "Evet, gözyaşları aktı."

"İnsanlar, nihayet bir kez olsun Dünya Kupası'nda yer almaktan dolayı çok mutlu ve coşkulu. Yaştan kaynaklanıyor olabilir ama milli marş beni duygulandırıyor. Maçtan sonra sahada çok uzun süre kalmamam gerekiyor, tüm o mutlu insanlar beni etkiliyor."

"1-7 olduktan sonra bile gururlu ve mutlular, bu gerçekten olağanüstü. En azından ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım." Curaçao elinden geleni yaptı ve Livano Comenencia ile ilk Dünya Kupası golünü attı. Ancak ağır bir yenilgiyi önleyemedi.

"Almanya gerçekten çok güçlüydü," diye devam ediyor Advocaat. "Oyuncularımın böyle bir skor çıkacağını beklediklerini sanmıyorum. Ama oldu. Almanya çok iyiydi ve biz de birkaç golü çok kolay verdik."

Bu ağır yenilgiye rağmen Advocaat, AD gazetesine bir sonraki tura hala tam olarak inandığını söyledi. "Şu anda takımda bir moral bozukluğu olacağından korkmuyorum. Çocuklar böyle bir şeye izin vermezler, Ekvador ve daha sonra Fildişi Sahili karşısında yine mücadele edecekler."

21 Haziran saat 02:00'de (Hollanda saati) Curaçao tekrar sahaya çıkacak. O gün Kansas City'de Ekvador ile karşılaşacak. 25 Haziran saat 22:00'de The Blue Wave, Afrika'nın devlerinden Fildişi Sahili ile grup maçlarını tamamlayacak.