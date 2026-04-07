دíaz, Şampiyonlar Ligi'nde Hakimi'nin izinden gidiyor

Real Madrid’in yıldızı Faslı İbrahim Diaz, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde, şu anda Paris Saint-Germain’de forma giyen ve daha önce de “Kraliyet Kulübü” Real Madrid’de oynayan vatandaşı Eşref Hakimi’nin izinden gitti.

Diaz, bu akşam salı günü “Santiago Bernabeu”da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih’e karşı oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı; ancak 71. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna dahil oldu.

Fransız “Stats Foot” ağına göre Diaz, Şampiyonlar Ligi’nde 50. maçına ulaşarak, Hakimi’den sonra bu sayıya ulaşan tarihteki ikinci Faslı oyuncu oldu.

Hakimi 73 maçta forma giydi ve yarın çarşamba günü Liverpool’a karşı çeyrek final ilk maçında oynarsa bu sayıyı artırabilir.

Diaz kıtasal turnuvadaki maçlarına Real Madrid ve Milan formalarıyla çıkarken, Hakimi Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain formalarını giydi.

