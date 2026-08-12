Real Madrid, bugün çarşamba akşamı Abanca Riazor Stadı'nda oynanan ve iki takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yer alan hazırlık maçında Deportivo La Coruña'yı 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın göreceli üstünlük kurduğu ve Real Madrid'in çekingen denemeler yaptığı dengeli başlangıca rağmen, İspanyol ekibi 45+1. dakikada Brahim Diaz ile tek golü kaydederek galibiyeti kaptı. Diaz, kaleci Andriy Lunin'in Deportivo'nun tehlikeli bir kornerine yaptığı başarılı müdahalenin ardından geliştirdiği hızlı kontratağı değerlendirdi.

Lunin, topu eliyle uzun bir pasla Diaz'a gönderdi. Diaz da topla orta sahadan ev sahibi ekibin ceza sahasına kadar, La Coruña savunmacılarının takibi altında ilerledikten sonra topu ağlara gönderdi ve meşhur tarzıyla golünü kutladı.

Real Madrid, maçın uzun bölümlerinde hızlı paslar ve top hâkimiyetine dayanarak oyunun kontrolünü elinde tuttu. Bir atakta işlenmiş bir kombinasyonla rakip ceza sahasına sızmayı başardı; ancak Dumfries'in ortası zayıf ve değerlendirilemez geldi, bu da takım arkadaşlarını atağı tamamlayamaz hale getirdi.

Deportivo kalecisi Leo Roman'ın parlak performansı olmasaydı, Real Madrid skoru birden fazla kez ikiye katlayabilirdi. Roman, Endrick'in tehlikeli bir denemesini ustaca önledi. Öte yandan hakem, Camavinga'nın işlenmiş pasının ardından Carlos Espi'nin attığı ikinci golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Buna karşılık Deportivo, çok sayıda yedek oyuncuyu oyuna sokarak skorda dönüş yapmaya çalıştı. David Mella ve Mario Soriano ikilisinin hareketleri Lunin'in kalesinde belirgin bir tehlike oluşturdu.

Bitiş düdüğünden önce ev sahibi ekip, topa sahip olduktan sonra beraberlik golünü aradı; ancak Dumfries'in belirleyici müdahalesi, umut vaat eden bir pozisyonda kesin bir şutu engelledi. Böylece Real Madrid, resmi müsabakaların başlamasından önce genç oyuncularının hazır olduğunu yansıtan önemli bir moral galibiyetiyle sahadan ayrıldı.

Bu galibiyetle Real Madrid, resmi müsabakaların başlamasından önce hazırlıklarını yüksek moralle sürdürüyor.