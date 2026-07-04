Díaz, benzersiz bir başarıyla eleştirilere yanıt veriyor

Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesini kutlamaları sürerken, İbrahim Díaz yeni bir bireysel başarıyla dikkatleri üzerine çekti ve “Atlas Aslanları”nın bu serüvenindeki etkisinin sadece saha performansıyla sınırlı kalmadığını, Afrika futbol tarihine yeni bir sayfa yazdığını da kanıtladı.

Squawka verilerine göre, Diaz, 2026 Dünya Kupası'nın 16'lı turunda Fas'ın Kanada'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından asist sayısını 4'e çıkararak, Dünya Kupası tarihindeki en çok asist yapan Afrikalı oyuncu oldu ve bu istatistikte tek başına zirveye oturdu.

Faslı oyuncunun istatistikleri, turnuvada şu ana kadar ne kadar etkili olduğunu gösteriyor: 388 dakika sahada kaldı, topa 206 kez dokundu ve 136 pas denemesinin 123'ünü başarıyla tamamlayarak %90'ın üzerinde bir başarı oranı yakaladı.

Ayrıca Real Madrid yıldızı 8 net gol fırsatı yarattı, 5 dripling yaptı, kaleye 5 kez şut çekti, 4 asist kaydetti; savunma açısından ise 3 başarılı müdahale ve 2 top kesme ile katkı sağladı; ayrıca 2 pas denemesinin ikisini de başarıyla tamamladı; bu turnuvadaki beklenen gol ortalaması (xG) 0,37 olarak gerçekleşti.

Diaz, önceki maçlarda bir dizi analist ve eski Faslı yıldızlardan eleştiri almıştı. Eski milli oyuncu Younes Belhanda gibi isimler, Real Madrid'li oyuncunun performansını takıma fayda sağlamayan bireysel bir oyun olarak nitelendirmişti. Bu durum, teknik direktör Mohamed Wahbi'yi oyuncuyu desteklemeye itti.

Fas milli takımı, çeyrek finalde Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

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