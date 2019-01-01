Diagne'ye Suudi Arabistan'dan 15 milyon euro'luk teklif
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Galatasaray'a devre arasında transfer olan Mbaye Diagne gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
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Sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, 27 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Al-Shabab yetkilileri önümüzdeki hafta Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a gelecek.
Sarı kırmızılılar Diagne'nin satışından 15 milyon euro kazanmayı hedefliyor.