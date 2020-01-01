Diagne: Galatasaray'la henüz görüşmedim

Sezonu Club Brugge'de geçiren Diagne, Galatasaray'da oynamaktan mutlu olduğunu ama kulübün kendisiyle ilgili planlarını bilmediğini söyledi.

'ın sezon başında 'e kiraladığı Mbaye Diagne, Galatasaray'da ya da başka bir kulüpte, futbola geri dönmek ve goller atmaya başlamak istiyor.

28 yaşındaki futbolcunun Club Brugge kariyeri istediği gibi gitmedi. Kasım ayında PSG ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi grup maçında penaltı atışını, teknik direktör Philippe Clement'in aksi yöndeki talimatına rağmen, Hans Vanaken'e vermeyi reddeden ve golü de atamayan Diagne daha sonraki hiçbir maçta forma şansı bulamadı.

'da ligin tescilinin ardından şampiyon olan Club Brugge'ün kutlama görselinde Diagne'ye yer vermemesi ve bunun üzerine Senegalli oyuncunun Clement'in yerine kendi fotoğrafını bu görsele iliştirmesi, taraflar arasındaki gerginliğin son göstergesiydi.

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Daha fazla takım

Diagne'nin Galatasaray'la 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor. The Guardian'a bir röportaj veren Dakar doğumlu futbolcu, sarı kırmızılı ekiple geleceği konusunda henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini söylerken "Galatasaray formasını giymekten dolayı çok mutluyum ama beni takımda tutmak istiyorlar mı, bilmiyorum. Onlarla henüz görüşmedim. Beni satmaya karar verirlerse, eminim ki kendi oyun stilime uygun bir kulüp bulurum." ifadelerini kullandı.

Senegalli forvet oyuncusu, 'dan eski takım arkadaşı olan ve kariyerine Aston Villa'da devam eden Trezeguet ile sık sık görüştüğünü dile getirirken "Bana İngiltere'de çok iyi işler yapabileceğimi söylüyor. İriyim, güçlüyüm, topu saklayabiliiyorum, iyi pas veriyorum, hava toplarında iyiyim, bitiriciliğim iyi. Bildiğim tek şey, Galatasaray'da ya da başka bir yerde, sahalara dönüp gol atmak için sabırsızlandığım." şeklinde konuştu.

Diagne, Club Brugge formasıyla çıktığı 10 maçın sadece 3'ünde ilk 11 oynadı, bu maçlarda 4 gol attı.