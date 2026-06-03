Di Marzio, Justin Bijlow'un geleceği hakkında önemli bir haber paylaştı

Gianluca Di Marzio, Justin Bijlow'un yaz tatili sonrasında da Genoa'nın kalesini koruyacağını garanti ediyor. İtalyan gazeteci, Serie A kulübünün Hollandalı kalecinin sona eren sözleşmesindeki opsiyonu kullandığını ve böylece Bijlow'un geçen sezon ligi 16. sırada bitiren takımla 2029 ortasına kadar sözleşmeli kalacağını bildiriyor.

Çeşitli İtalyan medya kuruluşları, Nisan ayı sonunda Genoa'nın Bijlow'a yeni bir üç yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığını bildirmişti. Bir aydan fazla bir süre sonra, Ocak ayında imzalanan altı aylık sözleşmedeki opsiyonun kullanıldığı ortaya çıktı.

Bijlow (28), Feyenoord'da sık sık sakatlıklarla boğuşmuş ve bu arada Timon Wellenreuther ile rekabeti kaybetmişti. Genoa bir çözüm sundu ve bu yılın başında kaleciyle altı aylık bir sözleşme imzaladı.

Feyenoord'dan ayrılan kaleci, sezonu 16 maçta forma giyerek tamamladı. Bijlow'un iyi kaleci performansı sayesinde Genoa, Serie A'da kalmayı başardı.

Kısa süre önce Bijlow için hayal kırıklığı yaratan bir haber de geldi. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, onu yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna almadı. Bart Verbruggen, Mark Flekken ve Robin Roefs ise Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Dünya Kupası'ndan sonra Bijlow, en azından dördüncü yıl üst üste İtalya'nın en üst liginde mücadele edecek olan Genoa'nın kadrosunda yer alacak.

Bijlow, ilk yurt dışı macerasını yaşıyor. Birkaç yıl önce Southampton ile sözleşme imzalamak üzereydi, ancak sağlık kontrolü ve buna bağlı şüpheler nedeniyle İngiltere'ye transferi suya düştü.