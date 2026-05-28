"Devy Rigaux, Roggerio Nyakossi'yi Feyenoord'un ilk takviyesi olarak görüyor"

Foot Mercato'nun haberine göre, Roggerio Nyakossi, Feyenoord da dahil olmak üzere çeşitli Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. 22 yaşındaki stoper, şu anda OH Leuven ile sözleşmesi bulunuyor.

İsviçreli Nyakossi, fiziksel olarak güçlü bir stoper ve 2027 ortasına kadar Leuven ile sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre genç milli oyuncunun değeri 2,5 milyon euro.

Ancak gazeteci Sebastien Denis, Leuven'in bu miktar karşılığında sağ ayağını bırakmayacağını yazıyor. Genel yayın yönetmeni, çok sayıda ilgilenen kulüp olduğu için Belçika kulübünün en az 8 milyon euro talep edeceğini tahmin ediyor.

Nyakossi, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin radarında. Denis'in makalesinde özellikle Feyenoord, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Werder Bremen, Everton ve Ipswich Town gibi isimler geçiyor.

Geri alım maddesi

Fransa'dan Olympique Lyon, Strasbourg ve Olympique Marseille, Nyakossi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sonuncusu, onu Leuven'den sınırlı bir bedel karşılığında geri alabilir.

Marsilya, 2022'de Nyakossi'yi gençlik takımı Servette'den transfer etmek için 2 milyon avrodan fazla ödeme yapmıştı. A takımda hiç forma giyemeden 800.000 avroya Leuven'e satıldı.

Marsilya, Nyakossi'yi yaklaşık 6 milyon avroya geri alabilir, ancak bunun için oyuncunun da onay vermesi gerekiyor. Leuven formasıyla 33 maçta forma giyen İsviçre 21 Yaş Altı Milli Takımı kaptanı, bu maçlarda tam 5 gol attı.