'Dévy Rigaux, Feyenoord'un transfer rekorunu hemen kırmak istiyor'

Feyenoord, çok rağbet gören Anis Hadj Moussa için istenen fiyatı belirledi. Foot Mercato muhabiri Santi Aouna’ya göre, teknik direktör Dévy Rigaux, bu kanat forveti için tam 37 milyon euro istiyor.

Bu rakam, Feyenoord’un transfer çıkış rekorunu kıracak. Şu anda bu rekor, 2024 yazında 32 milyon avroya Brighton & Hove Albion’a transfer olan Mats Wieffer’e ait.

Hadj Moussa’nın De Kuip’taki sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor, ancak bu yaz ayrılması bekleniyor. Uzun vadeli sözleşmesi ve Suudi Arabistan’dan gelen ilginin de etkisiyle Rigaux, en yüksek bedeli elde edebileceğini düşünüyor.

Vatandaşı Riyad Mahrez’in ayrılacağı Al-Ahli, Hadj Moussa için ilk teklifini çoktan sundu, ancak teklifin tutarı bilinmiyor. Al-Hilal’in de ilk teklifini sunduğu söyleniyor; ancak 30 milyon avroluk teklif, Feyenoord’u satışa ikna etmek için yetersiz kaldı.

Feyenoord’un istediği fiyat, Suudi Arabistan’da en azından şimdilik çok yüksek görülüyor. Fabrizio Romano’ya göre, Al-Ahli bu nedenle dikkatini Francisco Trincão’ya çevirdi. Sporting Lizbon’un forvetiyle yürütülen görüşmeler “iyi gidiyor”.

Al-Ahli’nin Rotterdam’a tekrar talip olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Bu arada Hadj Moussa, diğer yabancı kulüplerin de ilgisini çekiyor. Daha önce Chelsea, Lille OSC ve Olympique Marseille gibi kulüpler de onunla anılmıştı.

Hadj Moussa, Rotterdam’da mükemmel bir sezon geçirdi ve dikkatleri üzerine çekti. VriendenLoterij Eredivisie’de otuz maçta on bir gol ve yedi asist kaydetti. Tüm turnuvalarda ise kırk resmi maçta on dört gol ve yedi asist yaptı.