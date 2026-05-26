Dévy Rigaux, Feyenoord ile hangi yöne gitmek istediğini şimdiden açıklıyor

Dévy Rigaux, Play Sports podcast'inde Feyenoord'daki gelecek vizyonunu anlattı. Yeni teknik direktör, genel direktör Robert Eenhoorn ile birlikte veri odaklı bir çalışma yöntemine ağırlık verecek.

Belçikalı Rigaux, 1 Haziran'da resmi olarak Feyenoord'da göreve başlayacak, ancak Eenhoorn ile şimdiden görüşmeler yaptı. Meraklı Rigaux, "Robert, görüşmelerimizde AZ'de Moneyball'u nasıl uyguladığını ve bunu Feyenoord'da da nasıl yapabileceğimizi anlattı" diye açıklıyor. "Çünkü bunun çok önemli olduğuna inanıyorum."

Moneyball ilkesi, beyzbol kulübü Oakland Athletics ve yönetici Billy Beane tarafından duyuldu. İstatistik ve verileri akıllıca kullanarak kulüp, sınırlı bir bütçeyle daha zengin rakiplerle rekabet edebildi. Daha sonra bu çalışma yöntemi futbolda da giderek yaygınlaştı.

Eenhoorn, Billy Beane ile arkadaş ve bu düşünce tarzını AZ'ye taşıdı. Amerikan beyzbolundaki kariyerinin ardından, Rotterdamlı oyuncu orada scouting ve transfer politikasında veri analizinin kullanımında önemli bir rol oynadı.

Rigaux, veri odaklı bir teknik direktördür, ancak buna körü körüne bağlı kalmayacaktır. “Transferler sadece görüntüleri izleyerek, bağlantılar kurarak ve WhatsApp mesajları göndererek yapılmaz,” diyen 39 yaşındaki Belçikalı, asıl önemli olanın bu unsurların birleşimi olduğunu belirtiyor. Rigaux, bir oyuncuyla onun tanıdık ortamında konuştuğunda en iyi içgörüler elde ettiğini vurguluyor.

"Oyuncunun mevcut kulübü, kendi geleceği, hataları ve başarıları hakkında nasıl konuştuğuna dikkat ediyorum. Her zaman, en iyi hallerine ulaşmak için neye ihtiyaçları olduğunu soruyorum. Elbette tüm veriler ve scouting raporları zaten elinizde, ancak asıl mesele o anda oyuncuyu hissetmektir," diye açıklıyor Rigaux.

Teknik direktöre göre, oyuncularla kişisel bir bağ kurulması gerekiyor. Oyuncularla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtiyor. Rigaux, “Futbol dünyasında, farklı ülkelerde bulunan ve son derece doğru bilgiler sağlayabilen, tam anlamıyla güvenebileceğim yirmi ila otuz kişi var. Tüm bu bilgileri bir araya getirebilirseniz, doğru kararlar alabilirsiniz” diyor.