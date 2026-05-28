Dévy Rigaux, Feyenoord'da hemen net bir mesaj veriyor: "Bu işin bir parçası"

Feyenoord'un yeni teknik direktörü Dévy Rigaux, şimdilik tatile çıkmayacak. 38 yaşındaki Belçikalı, bunu MIDMID futbol podcast'inde açıkladı.

Önümüzdeki üç sezon boyunca Rigaux, De Kuip'teki teknik politikadan sorumlu olacak. Hollanda'da transfer dönemi bu yıl 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 1 Eylül Pazartesi günü saat 23:59'da sona erecek.

Kısa süre önce Club Brugge ile Belçika şampiyonluğunu kutlayan Rigaux'nun dinlenmeye vakti yok. "Hayır, şu anda tatilim yok. Teknik direktörlerin zaten çok az tatil yaptığı bir dönem."

“Eşim bu yaz İspanya'ya gidiyor, çünkü o oralı. Birkaç haftalığına oraya gidecek ve ben de elimde telefonum, üzerimde mayomla bir ara peşinden gitmeye çalışacağım, ama bunu yıllardır yapıyorum.”

“Bu işin bir parçası. Dünya Kupası’nda da işim yok. Farklı bir saat dilimi, bu işe yaramaz. Transferler için seyahat edeceğim, bunu yapacağım,” diyerek Rigaux konuyu kapatıyor.

Onun öncülü Dennis te Kloese, transfer dönemlerinde eşinin ailesinin yaşadığı Meksika’da çok fazla vakit geçirdiği için eleştirilmişti.

Bir buçuk saatten fazla süren Belçika podcast'i, Feyenoord taraftarları için iyi bir zamanda yayınlandı ve Rigaux ile güzel bir ilk tanışma fırsatı sundu.