Dévy Rigaux, Feyenoord’da daha şimdiden hedefte: “Umarım bu yeni Sven Mislintat olmaz”

Valentijn Driessen ile Mike Verweij, De Telegraaf'ın Kick-off podcastinde ortaya çıktığı üzere, Feyenoord'da teknik direktör olarak Dévy Rigaux'ya pek güvenmiyor. İki isme göre ilk transfer dönemi kesinlikle başarılı olarak nitelendirilemez.

Verweij, Ajax'ın eski bir sportif direktörüyle kıyaslama yaparak, “Rigaux'nun birden fazla gazeteciyle yaptığı o yuvarlak masa toplantısına baktığımda gerçekten çok endişeleniyorum” diye söze başladı. “Umarım bu yeni Sven Mislintat olmaz.”

Verweij sözlerini şöyle sürdürdü: “'Hiçbir kulüp Hadj Moussa ile görüşemez, çünkü devam eden bir sözleşmesi var' diyor. Bu çok safça, çünkü bu her yerde oluyor. Read için de 30 milyon teklif edilmediğini söylüyor, Rigaux burada 26 milyonluk ‘resmi teklif’in arkasına sığınıyor. Ama Roma, telefon görüşmesinde doğrudan o 30 milyona çıkmak istediğini belirtti.”

“Mislintat'la bir başka benzerlik de şu: ikinci Bundesliga'dan oyuncular alıyor. Bir başka ortak nokta da şu: medyada herkesin Rigaux için adeta havalara uçtuğunu hissediyorsunuz, sanki içeriye bir dünya harikası girmiş gibi. Mislintat'ta da böyleydi.”

Driessen araya girerek, “Gerçekten rezalet bir yuvarlak masa toplantısıydı! Dennis te Kloese hakkında konuşma şekli...” dedi. “Bunu doğrudan söylemedi ama Te Kloese dönemine dair bir sürü şey bıraktı ortaya. Çok fazla oyuncu, çok ama çok fazla maaş yükü, çok fazla amortisman... Neye başladığını bilmiyor muydu?”

Driessen öfkeyle, “Doğrusu, onun kendi deyimiyle o ‘çok farklı şekilde’ Dennis te Kloese ile aynı sonuçları alıp alamayacağını çok merak ediyorum” dedi. “Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebilirsin ama hiçbir varlık gösteremeden son sırada bitirirsin. Peki o zaman Read, Hadj Moussa ve Zechiël'in değeri ne olacak?”

Verweij daha sonra Rigaux ile Mislintat arasında dördüncü bir benzerlik daha kurdu. “Herkes onun kaygan laflarına kanıyor! Tjark Ernst, Die Mannschaft için malzeme... Her çapraz top bir yenilen gol!”