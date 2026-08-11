Feyenoord’da adeta indirimli satış var; Algemeen Dagblad’da manşeti Mikos Gouka böyle attı. Teknik direktör Dévy Rigaux, Rotterdam ekibinin kadrosunu birkaç mevkide daha güçlendirmek istiyor ancak bunun için önce giden transferlerin gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu nedenle altı oyuncu vitrine çıkarılmış durumda ve en dikkat çeken isim Anel Ahmedhodzic. Stoper, geçen yaz Sheffield United’dan yaklaşık yedi milyon euro karşılığında gelmişti ancak henüz silinmez bir iz bırakmış değil.

Ahmedhodzic’in aldığı yüksek maaş da göz önüne alındığında, Feyenoord yönetimi oyuncunun ayrılmasının daha iyi olacağı görüşünde. Bunun bir diğer nedeni de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şimdilik ilk 11’de yer alma ihtimalinin bulunmaması. Kulübe göre onun yedek rolü, yetenekli genç bir oyuncuyla daha iyi doldurulabilir.

Bilindiği üzere Casper Tengstedt için de artık Feyenoord’da bir gelecek yok. Danimarkalı oyuncu şu anda santrfor pozisyonunda Ayase Ueda, Nacho Ferri ve Shaqueel van Persie’nin ardından dördüncü tercih konumunda. Geçen sezon Tengstedt için Benfica’ya altı milyon euronun üzerinde bir bedel ödenmişti.

Bunun dışında Luka Ivanusec, Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba ve Stéphano Carillo da ayrılmaya yakın isimler arasında yer alıyor. Bu oyuncuların mevkilerinde artık daha iyi seçenekler mevcut ve bu yüzden maaş bütçesinde yer açmak daha doğru görülüyor.

Bu arada Rigaux, Leo Sauer’in ayrılığı nedeniyle özellikle bir kanat oyuncusu arıyor. Sol bek pozisyonuna da mutlaka bir takviye yapılması gerekiyor çünkü Jordan Bos ile Gijs Smal şu anda forma giyemiyor. Stoper Mika Mármol ise pazar günü Sparta karşısında (0-1 galibiyet) bu rolde görevini son derece iyi yerine getirdi.

Ayrıca Rigaux, kadroya bir kaleci daha katmak istiyor. Timon Wellenreuther’in yerine Tjark Ernst zaten takıma kazandırıldı ancak Liam Bossin dışında elde yalnızca bir gerçek yedek kaleci bulunuyor.