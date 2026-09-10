Suudi Arabistan kulübü el-Hilal, yeni sahibi Prens Velid bin Talal döneminin ilk başkanını, Kingdom Holding şirketinden devralma işleminin tamamlanmasının ardından seçti.

El-Hilal kulübü, resmî sitesi üzerinden yayımladığı bir açıklamada, kulüp şirketinin yönetim kurulu başkanlığına Prens Nevaf bin Saad'ın seçildiğini ve böylece geçen yıl başlayan görev sürecini sürdüreceğini duyurdu. Yardımcısı ise Abdülmecid bin Ahmed el-Hakbani oldu.

Bu karar, el-Hilal kulüp şirketinin genel kurulunun, Kingdom Holding şirketinin hisselerin yüzde 70'ini resmî olarak devralma işleminin tamamlanmasının ardından bugün perşembe günü ilk toplantısını yapmasıyla geldi.

Başkan ve yardımcısına ek olarak el-Hilal, Yasir bin Süleyman ed-Davud, Nevaf bin Bandar et-Timyat, Adel bin Abdülaziz el-Abdüsselam ve Halid bin Refik Kureyde'nin kulüp şirketi yönetim kurulu üyeleri olarak atandığını açıkladı.

Prens Velid bin Talal'a ait olan Kingdom Holding şirketi, geçtiğimiz hafta devralma işlemini resmî olarak tamamlamadan önce, geçen nisan ayında Suudi Kamu Yatırım Fonu ile el-Hilal hisselerinin yüzde 70'ini devralmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzalamıştı.