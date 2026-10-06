Eintracht Frankfurt forması giyen genç Alman yetenek Niko Ilicevic, henüz 15 yaşında olmasına rağmen sergilediği dikkat çekici performanslarla başta Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Milan ve Inter olmak üzere Avrupa'nın bir dizi büyük kulübünün ilgi odağı haline geldi.

"Sky Sport Almanya"nın aktardığına göre Barcelona, en üst seviyeye ulaşabilecek genç yetenekleri arama stratejisi kapsamında Ilicevic'in gelişimini yakından takip ederken, oyuncuyu transferi erkenden bitirmek isteyen kıtanın bir dizi devi de izliyor.

Sol ayağını kullanan Ilicevic, birden fazla hücum mevkiinde görev yapabilme özelliğiyle öne çıkıyor; ayrıca küçük yaşına rağmen Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil ediyor; bu da son yıllarda kaydettiği hızlı gelişimin bir göstergesi.

Oyuncu, VfR Goldbach kulübünden gelerek 2018 yılında Eintracht Frankfurt akademisine katıldı; 13 yaşındayken 17 Yaş Altı takımında ilk kez sahaya çıktı, ardından 14 yaşında 19 Yaş Altı takımında forma giyecek seviyeye yükseldi.

Eintracht geleceğini belirlemek için harekete geçiyor

Eintracht, genç yeteneğinin etrafındaki ilginin büyüklüğünün farkında; bu nedenle kulüp, onu elinde tutmak için erkenden harekete geçti ve geçen yaz Ilicevic'in uzun süreli bir sözleşme imzaladığını açıkladı, o dönemde anlaşmanın ayrıntılarını ve tamamlanma tarihini açıklamadı.

"Sky Sport Almanya"ya göre sözleşme, oyuncunun ekim ayı sonunda 16 yaşına basmasıyla daha büyük önem kazanıyor; zira mevcut anlaşma profesyonel bir sözleşmeye dönüşecek. Bu da kulübe oyuncunun devamlılığını güvence altına alma ve gelişimi için net bir plan oluşturma konusunda daha büyük bir fırsat tanıyacak.

Eintracht, Ilicevic'i profesyonellerle sahaya çıkma fırsatı vermeye hazırlanarak kademeli olarak A takım ortamına katmak ve yakın geleceğinin Frankfurt'ta olabileceğine onu ikna etmek istiyor.

Buna karşılık Barcelona, Avrupa'nın büyük kulüplerinin güçlü rekabeti ortasında oyuncuyu izlemeye devam ediyor; böylece henüz 16 yaşını doldurmamış Ilicevic'in yeteneği, kıtadaki genç yetenekler pazarında giderek artan bir takibe mazhar olan isimlerden biri haline geliyor.