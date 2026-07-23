Devler savaşı kızışıyor: Liverpool, Vinicius için iki Avrupa devine meydan okuyor

İspanyol basınında yer alan haberler, ağırlığı yüksek bir sürprizi ortaya çıkardı: İngiliz kulübü Liverpool, Real Madrid'in kanat oyuncusu Brezilyalı yıldız Vinicius Junior ile 2027 yılının en büyük transferi olabilecek bir anlaşma için ilgileniyor.

Vinicius'un Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026/27 sezonu sonunda bitiyor. Bu durum, Merengue yönetimiyle yeni bir anlaşmaya varamaması halinde, Ocak 2027'den itibaren İspanya dışındaki herhangi bir kulüple müzakere etme ve ön anlaşma imzalama hakkını kendisine tanıyor.

Güvenilir İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'a göre, Liverpool 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmayı 2027 için başlıca hedef olarak belirliyor. Bu arada Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de oyuncunun Santiago Bernabeu'daki durumundaki gelişmeleri takip ediyor.

Haberler, Brezilyalı oyuncuyu temsil eden aracıların, oyuncunun Real Madrid ile durumunun değişmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalini araştırmak amacıyla İngiliz kulüpleriyle halihazırda temasa geçtiğini belirtti; özellikle daha önce oyuncunun teknik direktör Xabi Alonso ile ilişkisinin gergin olduğu ve o dönem sözleşme yenileme fikrini reddettiği yönünde çıkan haberlerin ardından.

Tüm bu spekülasyonlara rağmen Vinicius, Real Madrid duvarları arasında kalma isteğini birçok kez teyit etmişti. Geçen mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamalarda şöyle demişti: "Buradaki her anın tadını çıkarıyorum, hayatım boyunca bu kulüp için oynamaya devam etmek istiyorum. Ancak sözleşmemi yenilemek için acelem yok. 2027'ye kadar bir anlaşmamız var ve konuşacak çok şeyimiz var. Kulüp gönül rahatlığında, ben de gönül rahatlığındayım."

Vinicius, son sekiz yılda Real Madrid'in en önemli dayanaklarından biri oldu. İki Şampiyonlar Ligi kupası kazandı ve 2022 ile 2024 finallerinde gol attı; ayrıca üç La Liga şampiyonluğu elde etti. Bunun yanı sıra Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu ve FIFA'nın En İyi Oyuncu ödülünü kazandı; takım formasıyla 375 maçta 128 gol kaydetti.

Brezilyalı yıldız, 2022 yılında imzaladığı ve 1 milyar avroluk bir serbest kalma bedeli içeren sözleşme gereği şu anda vergiler düşüldükten sonra yıllık yaklaşık 18 milyon avro kazanıyor.

Rakamlara gelince, Vinicius geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıktı; bu maçlarda 22 gol atıp 14 asist yaptı. Ayrıca bu yaz Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldı ve turnuvaya son 16 turunda Norveç karşısında veda etti.