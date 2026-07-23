İspanyol basınında yer alan haberler, ağır toplu bir sürprizi ortaya çıkardı: İngiliz Liverpool kulübü, Real Madrid'in kanat oyuncusu Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ı kadrosuna katmakla ilgileniyor. Söz konusu transfer, 2027 yılının en büyük anlaşması olabilir.

Vinicius'un Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026/27 sezonu sonunda bitiyor. Bu durum, oyuncuya, kulübün yönetimiyle yeni bir anlaşmaya varamaması halinde, Ocak 2027'den itibaren İspanya dışındaki herhangi bir kulüple müzakere yapma ve ön anlaşma imzalama hakkı tanıyor.

Güvenilir İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'a göre Liverpool, 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmayı 2027'nin başlıca hedefi olarak belirlerken, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain kulüpleri de oyuncunun Santiago Bernabeu'daki durumunun gelişimini yakından takip ediyor.

Haberlerde, Brezilyalı oyuncuyu temsil eden aracıların, özellikle daha önce teknik direktör Xabi Alonso ile ilişkisinin gerginleştiği ve o dönemde sözleşme yenileme fikrini reddettiği yönünde dolaşan haberlerin ardından, Real Madrid'deki durumunun değişmesi ihtimaline karşı transferin gerçekleşme olasılığını araştırmak için İngiliz kulüpleriyle halihazırda iletişime geçtikleri belirtildi.

Tüm spekülasyonlara rağmen Vinicius, Real Madrid'in çatısı altında kalma isteğini birçok kez dile getirmişti. Geçtiğimiz mayıs ayının sonunda yaptığı açıklamalarda şöyle demişti: "Burada her anın tadını çıkarıyorum, hayatım boyunca bu kulüp için oynamaya devam etmek istiyorum. Ancak sözleşmemi yenilemek için acelem yok. 2027'ye kadar bir anlaşmamız var ve konuşacak çok şeyimiz var. Kulüp içi rahat, ben de içim rahat."

Vinicius, son sekiz yılda Real Madrid'in en önemli dayanaklarından biri oldu. İki Şampiyonlar Ligi kupası kazandı ve 2022 ile 2024 finallerinde gol attı. Buna ek olarak üç La Liga şampiyonluğu elde etti; Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu ve FIFA'nın En İyi Oyuncu ödülünü kazandı. Takım formasıyla çıktığı 375 maçta 128 gol kaydetti.

Brezilyalı yıldız, 2022 yılında imzaladığı ve 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli içeren sözleşme uyarınca şu anda vergiler düşüldükten sonra yıllık yaklaşık 18 milyon euro kazanıyor.

Rakamlar açısından bakıldığında Vinicius, geçen sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda 53 maça çıktı ve bu maçlarda 22 gol atıp 14 asist yaptı. Ayrıca bu yaz Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etti; turnuvaya son 16 turunda Norveç karşısında veda etti.