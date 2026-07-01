Devasa bir buz torbasıyla ortaya çıktı… Declan Rice, Meksika maçıyla ilgili kararını verdi

İngiltere’nin yıldızı Declan Rice, önümüzdeki Pazartesi sabahı oynanacak olan 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki Meksika maçıyla ilgili kararını verdi.

İngiltere, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Demokratik Kongo'yu 2-1'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birinden kurtuldu.

"The Sun" gazetesi, İngiltere'nin orta saha oyuncusu Declan Rice'ın, Kongo'ya karşı heyecan verici galibiyetin ardından dizine buz torbası uygularken görüldüğünü yazdı.

Rice, 90 dakika boyunca sahada kaldıktan sonra, uzatma dakikalarında John Stones ile değiştirildi; bu sırada "Üç Aslanlar" takımı galibiyetini korumaya çalışıyordu.

Bu durum, maç öncesinde orta saha oyuncusunun yaşadığı sakatlıkla ilgili endişelere rağmen gerçekleşti.

Rice, maç sırasında sol diz tendonundaki sakatlığı buzla tedavi ediyor gibi görünüyordu ve yedek kulübesinde otururken bacağına büyük bir buz torbası uyguladığı fotoğrafta görüldü.

Arsenal'in yıldızı, altı aydır diz arkasındaki ağrılardan muzdarip olduğu ortaya çıktıktan sonra, önlem olarak İngiltere'nin Panama ile oynadığı son grup maçı kadrosunda yer almamıştı.

Maçın ardından "BBC 5 Live" radyosuna konuşan Kongolu Rice, "İyiyim. Her şey yolunda. İyiyim" dedi.

Maçın bitiş düdüğü çaldığında neden yorgun göründüğü sorulduğunda Rice, “Sanırım 30 derecelik sıcaklıkta oynadığınızda böyle oluyor” diye ekledi.

Rice sözlerine şöyle devam etti: “Zor bir maçtı. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve bu maç sırasında vücudum çok yoruldu. Şimdi iyileşme ve tekrar sahalara dönme zamanı.”