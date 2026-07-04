Devam, devam… Fas, Kanada’nın hayalini suya düşürdü ve “intikam maçını” bekliyor

Fas milli takımı, Cumartesi akşamı Kanada’yı 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine rahatlıkla yükseldi.

İlk yarıda hem Fas hem de Kanada milli takımlarının oyuncuları gol bulamadı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

Ancak teknik direktör Muhammed Vehbi'nin takımı, ikinci yarıya yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve bu baskı, 50. dakikada Hakimi'nin ortası üzerine Ezzeddin Ounahi'nin güçlü vuruşuyla ilk golün atılmasıyla sonuçlandı.

Ounahi, 82. dakikada İbrahim Diaz’ın mükemmel pasının ardından ikinci golünü attı.

Sofyan Rahimi ise uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında (90+8) Atlas Aslanları'nın üçüncü golünü attı.

Fas milli takımı, çeyrek finalde Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Fas, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Atlas Aslanları’nı mağlup eden Fransa ile karşılaşırsa, bir intikam maçı oynayacak.