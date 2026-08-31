Liverpool, kalecilik mevkisinin geleceğini güvence altına alma planı çerçevesinde, Georgiy Mamardashvili ve Alisson Becker'in geleceğini saran belirsizlik ortamında, Genk'in genç Belçikalı file bekçisi Luca Broegmans ile değeri 35 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir transfer için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Belçikalı transfer piyasası uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre Genk, 18 yaşındaki ve yaklaşık iki metre boyundaki Broegmans'ın değerini yaklaşık 35 milyon euro olarak belirliyor. Oyuncunun Liverpool'a transferi ise transfer piyasasının son saatlerinde Mamardashvili'nin İngiliz ekibiyle olan geleceğine doğrudan bağlı.

Broegmans, Belçika'da kalecilik mevkisindeki en dikkat çekici yükselen yeteneklerden biri olarak görülüyor; hatta kariyerine Genk'te başlayıp ardından Avrupa futbolunun zirvesine yol alan yurttaşı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'ya atıfla "yeni Courtois" lakabını bile aldı.

Çelişkili olan nokta şu ki, Liverpool aslında Mamardashvili ile zaten anlaşmış ve onu Valencia'dan almak için yaklaşık 30 milyon euro ödemişti; ancak takıma katılmadan önce onu bir sezonluğuna kiralık olarak bıraktı ve böylece Gürcü kaleci, Anfield'in kalesini korumak için gelecekteki seçeneklerden biri hâline geldi.

Bununla birlikte, Mamardashvili'nin geleceği Broegmans transferinin kaderini belirleyebilir; zira edinilen bilgilere göre Liverpool, Gürcü kalecinin ayrılmasının hemen ardından Belçikalı file bekçisini kadrosuna katacak, Mamardashvili takımda kalmaya devam ederse Broegmans bir sezon daha Genk'e kiralık olarak bırakılacak.

Liverpool'un bu hamlesi, özellikle Alisson'un sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ermesine yaklaşılması ve kulübün, önümüzdeki ekim ayında 34 yaşına girecek Brezilyalı kaleciyle olan bağını uzatma konusundaki tutumunun net olmaması nedeniyle, kalecilik mevkisinin yeniden düzenlenmesi kapsamında geliyor.

Alisson, 2018 yazında Roma'dan 72 milyon euro karşılığında Liverpool'a katılmış ve o günden bu yana kulüp tarihinin en dikkat çekici kalecilerinden biri olarak yerini sağlamlaştırmayı başarmıştı; ancak Liverpool, ister Mamardashvili ile ister Broegmans gibi yeni bir yetenek aracılığıyla olsun, bir sonraki aşamayı şimdiden düşünmeye başladı.