Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Liverpool'da bir hisse satın almak için görüşmeler yürüten bir konsorsiyuma katılmak üzere teklif aldı.

Sky News ağı, Bezos'un, Queens Park Rangers kulübünün eski ortak sahibi Amit Bhatia liderliğindeki bir yatırımcı grubuna katılma konusunda görüşmeler yaptığını ortaya çıkardı.

Aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi olan Amazon ve Blue Origin patronunun serveti, Forbes dergisine göre yaklaşık 257 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve bu da onu dünyanın en zengin dördüncü adamı yapıyor.

Aktarılanlara göre Bezos, geçmişte bu yılın Super Bowl şampiyonu Seattle Seahawks takımını ve bir başka Amerikan futbol ligi takımı olan Washington Commanders'ı satın almak için teklifleri araştırmış, ancak bu anlaşmalardan hiçbirini tamamlamamıştı.

Aynı ağa göre, Amerikan parasının İngiltere Premier Lig'e görünüşte kesintisiz akışına rağmen, Bezos'un Liverpool'a yatırım konusunda ilerlemesi yine de bir sürpriz olacak.

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Amit Bhatia liderliğindeki grup, Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group (FSG) ile kulübü en az altı milyar dolar değerinde gösteren "azınlık hissesine stratejik yatırım" konusunda görüşmeler yürütüyor ve raporlar, grubun kulüp hisselerinin yüzde 30'una kadarını satın alabileceğini gösteriyor.

Bhatia, anlaşmanın tamamlanmasının önünü açmak için kısa süre önce İngiltere Birinci Ligi'ne (Championship) mensup Queens Park Rangers kulübündeki hissesinden vazgeçti.

Fenway Sports Group, Liverpool kulübüne 2010 yılından bu yana sahip ve Liverpool, geçtiğimiz mayıs ayında Arne Slot'un ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde 2026-2027 sezonuna girecek.

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